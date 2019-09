Rui Rio reagiu, esta tarde, ao caso Tancos e afirmou que "há notórias dificuldades para dificultar a ação da justiça". Quando a Azeredo Lopes disse que o assunto está "entregue à justiça", mas "há uma pergunta" que tem de ser feita.

"Perante um assunto desta gravidade, um ministro não avisa o primeiro-ministro? Articula com a concelhia, mas não articula com o primeiro-ministro do Governo a que ele pertence?", questionou Rui Rio.