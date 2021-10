O deputado Telmo Correia, do CDS, disse este domingo que ficará no partido onde milita há 40 anos, mas admite que a "a paciência e a prudência começam a esgotar-se".

Correia reagiu à TVI24 depois de o Conselho Nacional do CDS ter aprovado o adiamento, para depois das eleições legislativas, do congresso eletivo do partido, que deveria realizar-se a 27 e 28 de novembro, em Lamego.

"Uma coisa num partido é uma discussão sobre liderança, escolhas", começa por salientar, realçando que, agora, a "discussão é sobre democracia e decência".

Telmo Correia sublinha que, antes do partido, é leal às suas convicções e exprime que "quando a batalha é pela democracia, não nos permite abandonar".

"Hoje, domingo, deviam ter sido realizadas em todas as sedes do partido as eleições dos delegados. É o único ato em que todos os militantes, incluindo os anónimos, se podem pronunciar", assevera.

Num momento em que Adolfo Mesquita Nunes e António Pires de Lima anunciaram a sua desvinculação ao CDS-PP, Correia afirma observar a saída de pessoas de quem é amigo e com quem partilhou longos percursos, mas rejeita partilhar a mesma visão.

"Peço, como Nuno Melo fez, a quem está no partido que fique e que continue. Mas há uma coisa que sei, este presidente do partido que não quis congresso, quando foi desafiado em janeiro por Adolfo Mesquita Nunes, e viu metade da sua direção demitir-se", critica, reiterando que Francisco Rodrigues dos Santos "achou que o resultado das Autárquicas(...) lhe permitiam ter uma vitória interna".