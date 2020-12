O Governo vai manter as medidas anunciadas para combater a covid-19 no Natal, mas vai agravar as restrições para o Ano Novo.

Segundo apurou a TVI, o recolher obrigatório no dia 31 de dezembro, noite de passagem de ano, será às 23:00.

Já nos dias 1, 2, e 3 janeiro haverá recolher obrigatório às 13:00. As medidas serão aplicadas em todo o país, independentemente do grau de risco de cada concelho.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, decretou esta quinta-feira a renovação do estado de emergência por mais 15 dias, até 7 de janeiro, e pediu aos portugueses bom senso na celebração do Natal.

Também esta quinta-feira o PS e o PSD manifestaram-se no Parlamento a favor do prolongamento do estado de emergência para combater a covid-19, mas divergiram quanto à visão sobre as restrições a impor pelo Governo no Natal e no Ano Novo.