Após uma vitória tímida no Conselho Nacional de sábado, o presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues do Santos, vai ser o convidado de Miguel Sousa Tavares no Jornal das 8, de segunda-feira, na TVI.

Em cima da mesa vão estar temas como a divisão interna do partido, a moção de confiança apresentada e aprovada com 54,3% dos votos e as autárquicas.

O partido democrata cristão tem estado envolto numa enorme crise política, com sucessivas demissões, depois de Adolfo Mesquita Nunes, principal adversário de Francisco Rodrigues do Santos, ter pedido eleições antecipadas.

