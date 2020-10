O Governo decidiu "elevar o nível de alerta da situação de contingência para estado de calamidade em todo o território nacional" por causa da pandemia de covid-19. Ao abrigo do estado de calamidade, ficam proibidos os ajuntamentos na via pública com mais de cinco pessoas e cerimónias como casamentos e batizados, "marcados a partir de hoje", só poderão ter um máximo de 50 participantes. O Executivo vai também apresentar uma proposta de lei à Assembleia da República para que seja imposta "a obrigatoriedade do uso de máscara na via pública" sempre que se justificar.

Apresentar à Assembleia da República uma proposta de lei a que solicitaremos uma tramitação de urgência para que seja imposta a obrigatoriedade de uso de máscara na via pública, repito, com o óbvio bom senso de só nos momentos em que há mais pessoas na via pública, e também da utilização da aplicação STAYAWAY COVID em contexto laboral, escolar e académico, nas Forças Armadas e nas Forças de Segurança e no conjunto da administração pública", anunciou o primeiro-ministro, António Costa.

Face ao aumento do número de novos casos de covid-19, o Governo apresentou, esta quarta-feira, oito novas medidas, decididas em Conselho de Ministros, para combater a pandemia, a saber:

1. "elevar o nível de alerta da situação de contingência para o estado de calamidade em território nacional, habilitando o Governo a adotar sempre que necessário as medidas que se justifiquem como as restrições à circulação";

2. ao abrigo do estado de calamidade, a partir das 24 horas de hoje, "deixarão de poder haver ajuntamentos na via pública de mais de cinco pessoas" e esta é também a limitação que se aplica "a espaços de natureza comercial" e à restauração;

3. limitar os eventos de natureza familiar como casamentos e batizados a "um máximo de 50 participantes", sendo que "todos terão de cumprir as normas de afastamento físico e uso de máscara";

4. "proibir nos estabelecimentos de ensino, nomeadamente nas universidades e nos politécnicos, todos os festejos académicos não letivos" designadamente as cerimónias de receção ao caloiro, que temos de evitar a todo o custo;

5. "determinar às forças de segurança e à ASAE o reforço das fiscalização destas regras;"

6. "agravar até 10.000 euros as multas às pessoas coletivas e aos estabeclecimentos comerciais e de restauração que não assegurem o escrupuloso cumprimento das regras em vigor quanto à lotação e ao afastamento que é necessário assegurar nos estabelecimentos";

7. "recomendar vivamente a todos os cidadãos o uso de máscara comunitária na via pública e sempre que haja outras pessoas na via pública e a utilização da app STAYAWAY COVID";

8. "apresentar à Assembleia da República uma proposta de lei a que solicitaremos uma tramitação de urgência para que seja imposta a obrigatoriedade de uso da máscara na via pública, com o óbvio bom senso, de quando há mais pessoas na via pública e da app STAYAWAY COVID em contexto laboral, académico".

Na apresentação destas medidas, em conferência de imprensa, o primeiro-ministro sublinhou que a evolução da pandemia em Portugal é considerada "grave".