Rui Rio pediu, nesta quinta-feira, "medidas colaterais" para quem furar a quarentena devido à pandemia de Covid-19.

Para o líder do PSD, "estar de quarentena não é estar de férias" e, por isso, dando como exemplo o caso dos estudantes, é preciso garantir "que não há convívio social" fora das escolas.

Não adianta muito encerrar as escolas e depois não cuidar que os estudantes se venham a encontrar noutro sítio qualquer. Não vale de nada. As pessoas entram de quarentena e interpretam a quarentena como estar de férias e encontram-se todas noutro sítio. Estar de quarentena não é estar de férias, é estar resguardado e não ter nenhum contacto social", defendeu, em declarações aos jornalistas, depois de uma reunião com o primeiro-ministro, António Costa.