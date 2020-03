Subiu para 78 o número de infetados pelo novo coronavírus em Portugal, informou a Direção-Geral da Saúde (DGS) nesta quinta-feira.

Trata-se de um aumento de 19 casos confirmados até às 24 horas de quarta-feira.

Dos 78 casos confirmados, há nove pessoas que não estão internadas. Recorde-se que, segundo a diretora-geral da saúde, são doentes assintomáticos.

A DGS tem, ainda, 637 casos suspeitos e 133 a aguardar resultados laboratoriais, além 4.923 pessoas sob vigilância das autoridades de saúde.

O Norte do país continua a ser a região mais afetada pela Covid-19, com 44 casos confirmados, mais oito que no dia anterior. Segue-se Lisboa, com 23 doentes (mais seis), a região Centro com cinco (mais dois) e o Algarve também com cinco (os mais dois que foram avançados pela TVI).

Pela primeira vez, há um cidadão estrangeiro infetado em Portugal, cuja idade ou nacionalidade não foi avançada.

Relativamente à origem dos casos, há mais três casos importados de Espanha (5 no total), mais um de Itália (10), três da Suíça (3) e em investigação continua um possível caso com origem na Alemanha/Áustria.

Continuam ativas as seis cadeias de transmissão.

Quanto às idades dos doentes, há mais uma jovem com idade entre os 10 e os 19 anos; mais quatro com idade entre 20 e 29 anos; mais cinco entre os 30 e 39 anos; mais cinco entre os 40 e 49 anos; mais quatro entre os 50 e 59 anos; e mais um entre os 60 e 69 anos. A maioria dos infetados são do sexo masculino - 49.

Os principais sintomas registados são tosse (65%), febre (46%) e dores musculares (40%).