Numa reação ao voto contra do PCP ao Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), o Governo disse que lamentava a decisão e que nunca se tinha ido tão longe nas negociações com os comunistas. Tendo aproveitado para detalhar todas as cedências feitas.

O Governo entende que foi feito um enorme esforço. Nunca tínhamos ido tão longe no diálogo com o PCP como fomos este ano", disse o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, em conferência de imprensa, na Assembleia da República.

O Governo lamenta a posição do Partido Comunista Português e pretende, através desta conferência, dar nota pública e esclarecer os avanços e passos dados no processo negocial", acrescentou.

Duarte Cordeiro apresentou uma lista dos avanços que foram feitos em prol das exigências do PCP, como o aumento das pensões, a gratuitidade das creches e o aumento do salário mínimo nacional.

A não viabilização do Orçamento do Estado põe em causa um conjunto muito significativo de avanços", disse.

Questionado se existe alguma negociação em curso neste momento, esclareceu que os partidos apenas têm demonstrado "disponibilidade", mas que isso não significa necessariamente "aproximação".

Não sentimos da parte dos partidos, para além dessa disponibilidade que foi transmitida em público, nenhum tipo de aproximação em matéria alguma. Portanto, estamos expectantes para perceber se essa disponibilidade se traduz em algum tipo de aproximação, mas neste momento não temos conhecimento dela."

"Quando nos fechamos em nove propostas, fica muito difícil o entendimento"

Duarte Cordeiro deixou críticas à intransigência que o Bloco de Esquerda tem demonstrado ao longo das negociações, uma vez que tem exigido ao Governo a aprovação de todas as nove propostas apresentadas.

Quando nos fechamos em nove propostas, fica muito difícil o entendimento", argumentou.

O secretário de Estado disse ainda que o PCP e o Bloco podiam ser mais flexíveis, abstendo-se na votação, e que não "faz sentido os partidos não terem um mínimo de identificação" em algumas matérias.

Aproveitou ainda para saudar as posições do PAN e das deputadas Joacine Katar-Moreira e Cristina Rodrigues, que anunciaram a abstenção.