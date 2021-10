À saída da reunião com Marcelo Rebelo de Sousa, Francisco Rodrigues dos Santos disse aos jornalistas este sábado em Belém que há abertura e "estará em cima da mesa para discussão" a possibilidade de uma coligação com o PSD para as eleições antecipadas. No entanto, o líder do CDS diz que o partido estará preparado para ir a eleições sozinho.

Citando Sá Carneiro, Rodrigues dos Santos salienta que "em primeiro lugar o país, depois o partido e, só no fim, as circunstâncias pessoais de cada um de nós", depois de culpar o Partido Socialista por ter "mergulhado o país numa crise política que obriga a convocação imediata de eleições".

Não será pela parte do CDS que o país não terá Governo o mais rapidamente possível e um Orçamento. O CDS está empenhado em ser parte da solução", afirma, destacando que apoia umas legislativas "logo logo que possível" - 9 ou 16 de janeiro.

Questionado sobre o facto de a data prevista para eleições não permitir o PSD fazer o seu congresso e se considera o horizonte temporal limitador, Rodrigues dos Santos afirma que não se imiscui na vida interna dos partidos e que o seu "arrumou a casa" e tem uma opção "consolidada" que apresentou ao Presidente da República.

O que me preocupa como presidente do CDS, em primeiro lugar, é o país. O país não pode esperar por não ter um Orçamento e comprometer fundos essenciais como o PRR. Quando ao resto, o CDS é um partido autónomo e estará preparado para ir a eleições sozinho, se for o caso disso", afirma.

O líder do CDS revela, no entanto, que existe abertura e estará em cima da mesa para discussão a possibilidade de um entendimento eleitoral com o PSD.

Isso significa que poderá haver uma coligação? Não significa. Significa que não será discutido? Não creio, acredito que vamos discutir certamente essa possibilidade", define, argumentando que esta coligação já produziu "vantagens", observadas no governo em conjunto na Madeira e nos Açores, este último pacto realizado "sob a sua liderança", destaca Rodrigues dos Santos.

"Somos um partido de estabilidade, compromisso e de Governo e que sempre esteve à altura de todos os momentos da nossa história democrática. Tenho a certeza absoluta que o meu empenho e o da minha direção é projetar o CDS para fora, para lhe dar músculo, para termos boas propostas aos portugueses e que elas sejam conhecidas", afirma.

Rodrigues dos Santos assevera que o "país não pode esperar" e que a "vida interna dos partidos não deve condicionar todo o interesse nacional e a necessidade de termos um governo estável".

O líder do CDS foi ainda questionado sobre o abandono de Adolfo Mesquita Nunes do partido, ao fim de 25 anos, mas recusou-se a tecer qualquer comentário sobre o assunto.