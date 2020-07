O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fala numa “estabilização” dos números da pandemia em Portugal. O Presidente falava aos jornalistas, em Ovar, onde prestou homenagem aos profissionais de saúde que estiveram na linha da frente do combate à pandemia.

Aquilo que tem havido é uma estabilização, mas essa estabilização com números muito baixos em termos de mortos, com números mais elevados em termos de novos infetados (mas felizmente não de infetados internados em cuidados intensivos, que tem vindo a descer). Vamos ver se se mantém ou não nos próximos dias.”

Marcelo Rebelo de Sousa diz que gostaria de ver mais turistas britânicos em Portugal, “mas também de outras proveniências, nomeadamente europeias”.

O Presidente da República defendeu que a sua presença em Ovar representa um sinal de "esperança no futuro" depois da cerca sanitária, e que o Governo deve, em outubro, definir prioridades e o calendário para os apoios comunitários.

É uma ocasião de recordar esse passado [recente], de homenagear aqueles que morreram [de Covid-19], de homenagear aqueles que aqui lutaram, sobretudo durante a cerca sanitária, e de olhar para o futuro. Ovar tem grandes potencialidades - tem o mar e uma indústria muito avançada, que está a dar a volta [à crise] - e há aqui um misto de homenagem e de esperança no futuro", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, que marcou hoje presença no Dia do Município, em Ovar, visita criticada pelas estruturas locais do BE e do CDS-PP.