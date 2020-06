O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deixou um apelo aos jovens, este sábado, no âmbito do combate à pandemia de Covid-19. O chefe de Estado pediu-lhes que "ajudem mais nesta fase" e que "deem mais exemplo do que os outros".

Jovens, ajudem ainda mais nesta fase porque vocês têm a capacidade de dar mais exemplo do que os outros. Portanto, deem mais exemplo do que os outros. (...) Vamos todos ajudar um bocadinho mais porque todos ganhamos com isso", frisou.

Marcelo Rebelo de Sousa juntou-se esta tarde, no Parque Urbano Felício Loureiro em Queluz, concelho de Sintra, a uma ação de sensibilização dos mais jovens para o combate à Covid-19, promovida pelo Conselho Nacional de Juventude (CNJ). Uma iniciativa na qual estiveram ainda a ministra da Saúde, Marta Temido, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, o secretário de Estado e coordenador regional de Lisboa e Vale do Tejo para o combate à Covid-19, Duarte Cordeiro e o presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta.

O Presidente da República começou por lembrar que a pandemia não acabou e que o "o vírus está aí". Por isso, é importante continuar a adotar "atitudes muito simples" como a higienização das mãos e o distanciamento social.

O chefe de Estado reiterou que "nenhum português quer que se facilite a vida ao vírus" ou que "se pense egoisticamente acerca do vírus".

Nenhum português quer que se facilite a vida ao vírus. Nenhum português quer que se facilite a vida aquilo que prejudique os outros. Nenhum português quer que se pense egoisticamente acerca do vírus. E se os portugueses percebem isso, os jovens são os primeiros a perceber."

Marcelo advertiu ainda ainda que uma intervenção das forças de segurança será usada "nos casos em que as pessoas, por livre vontade, não fazem o que têm de fazer".

Nenhum de nós é defensor que a sociedade tenha de ser levada à força a adotar comportamentos. Só é preciso utilizar esse exercício de autoridade nos casos em que as pessoas, por livre vontade, não fazem o que têm de fazer. E é tão simples perceber o que devem fazer, que é tomar algumas atitudes muito simples."

As declarações do chefe de Estado surgem no dia em que foram divulgadas imagens de uma festa que reuniu cerca de 1.000 pessoas em Carcavelos. As imagens mostram um grande aglomerado de pessoas, em claro desrespeito pelo distanciamento social recomendado pela Direção-Geral da Saúde.