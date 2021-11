O candidato à presidência do PSD, Paulo Rangel, diz que o Conselho Nacional que decorreu este sábado foi "um exercício de democracia verdadeiramente vivo e interessante". A reunião do partido terminou com a aprovação da proposta do desafiante de Rui Rio, com as eleições internas a serem assim marcadas para 27 de novembro, quando o atual presidente do partido preferia a data de 20 de novembro.

Sobre as discussões que decorreram ao longo do dia, Paulo Rangel fala num "esforço enorme" para chegar a um acordo, acordo esse que "não foi possível".

Conseguiu-se um resultado muito claro no sentido da antecipação das eleições e da marcação do Congresso dentro dos timings previstos", acrescentou.

Falando para os militantes do PSD, Paulo Rangel diz que o objetivo passa por "atacar e denunciar aquilo que foram os seis anos de Governo socialista de António Costa e da Geringonça e propor um projeto alternativo".

Confrontado com as declarações de Rui Rio, que diz que os apoiantes de Paulo Rangel tiveram "medo de abrir os cadernos eleitorais", depois de rejeitada a proposta que alargaria o voto a militantes cujas quotas não estão em dia, o candidato diz que o Conselho Nacional só tinha um objetivo: "Adaptar o calendário interno ao calendário das legislativas", que se realizam a 30 de janeiro.

As únicas regras que podíamos mudar eram de calendário. Realmente houve uma proposta que quis tratar de um assunto que não tem nada que ver com este", disse, apontando a questão dos cadernos eleitorais.

Ainda sobre a intenção de Rui Rio, Paulo Rangel fala em curiosidade: "O mais curioso é que, a pessoa que há mais de 30 anos faz a campanha mais feroz contra a abertura dos cadernos eleitorais, agora, por milagre, apareceu aqui, neste Conselho Nacional, a defender a abertura dos cadernos eleitorais a meio do processo eleitoral".