À entrada do Conselho Nacional do PSD, em Aveiro, este sábado, Rui Rio afirmou que a melhor data para as eleições internas do PSD é 20 de novembro, com uma possível segunda volta uma semana depois, a 27 de novembro.

É uma completa insensatez o PSD meter-se em guerras internas com os outros partidos a fazerem campanha. Os nossos adversários completamente livre e nós em guerras internas. Mas já que insistem, então eu tenho uma proposta para minorar isto", disse o presidente do partido.

Rio afirma que tem "a mesma posição desde o princípio", sublinhando que "é um disparate misturar umas eleições internas com as legislativas".

Até aqui, as eleições internas estavam marcadas para 4 de dezembro.

"Estamos numa situação excepcional temos de ser capazes de encontrar uma solução excepcional", disse Rui Rio, referindo-se às eleições legislativas que estão marcadas para 30 de janeiro.

Também à entrada do Conselho Nacional, Paulo Rangel, disse que tem dúvidas sobre a data de 20 de novembro. "Mas 27 é razoável", sublinhou, dizendo querer garantir que as regras internas do partido e os direitos dos militantes sejam respeitados.