O presidente do PSD, Rui Rio, reagiu à notícia avançada esta quinta-feira pela TVI, relacionada com a suspeita de viciação na distribuição de processos no Tribunal da Relação de Lisboa. Em declarações exclusivas à TVI, e a partir da Assembleia da República, o deputado laranja começou por referir este como "um caso grave".

Mais grave é nós termos, tantos anos depois do 25 de Abril, um sistema judicial que ainda mantém uma grande opacidade no seu funcionamento", acrescentou.

Segundo o social-democrata, deve exisitr mais transparência no sistema judicial português, afirmando que "quando não há transparência é lógico que coisas destas podem acontecer".

Rui Rio continuou, em declarações à jornalista Graça Picão, referindo que este pode ser um problema que vai além da Relação de Lisboa.

Relativamente ao pedido de sindicância por parte da Associação Sindical dos Juízes, à qual se juntou uma nota do Conselho Superior da Magistratura, que informou estar a averiguar a notícia, o presidente do PSD refere que isso "não dá garantia rigorosamente nenhuma".

Ainda assim, Rui Rio afirma que é um bom sinal que o caso esteja em investigação, ainda que refira que "se houvesse transparência outros casos já tinham saltado".

Não fico muito admirado. Até fico admirado que ao longo de tantos anos só agora é que é descoberto", disse, fazendo ressalva de que não se estava a referir ao caso em concreto.

Quanto à marcha do processo, o presidente do PSD pede uma investigação célere.

Na quinta-feira, a reportagem da TVI do programa "Aos Olhos da Lei" revelou que o ex-presidente do Tribunal da Relação Luís Maria Vaz das Neves é suspeito de ter viciado a distribuição de processos.