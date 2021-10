A Agência Europeia do Medicamento recomenda, nesta segunda-feira, a toma de uma terceira dose da vacina contra a covid-19 da Pfizer e da Moderna a doentes com sistemas imunitários "severamente enfraquecidos".

A recomendação do regulador europeu surge na sequência de estudos que mostram que uma terceira dose "destas vacinas" aumenta a capacidade de produção de anticorpos contra o SARS-CoV-2 em pacientes transplantados com sistemas imunitários mais frágeis.

O comité de medicamentos para uso humano (CHMP na sigla original) defende, ainda, que essa terceira dose deve ser dada "pelo menos 28 dias após a segunda dose", não sendo necessário aguardar seis meses.

Embora não haja evidência direta de que a capacidade de produzir anticorpos nestes pacientes os protegeu contra a covid-19, espera-se que a dose extra aumente a proteção pelo menos em alguns pacientes. A EMA continuará a monitorizar todos os dados que surgirem sobre a eficácia das vacinas", sublinha o regulador.

A Agência Europeia do Medicamento lembra, também, que, "a nível nacional", os países "podem emitir recomendações oficiais sobre a toma de doses de reforço, tendo em conta os dados de eficácia que vão sendo conhecidos e os dados de segurança limitados".

O risco de doenças cardíacas inflamatórias ou outros efeitos colaterais muito raros após um reforço não é conhecido e está a ser monitorizado cuidadosamente. Tal como acontece com todos os medicamentos, a EMA continuará a analisar todos os dados sobre a segurança e eficácia da vacina", conclui.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde atualizou, no início de setembro, as normas para administrar uma terceira dose adicional da vacina a imunodeprimidos com mais de 16 anos, como transplantados, seropositivos e doentes oncológicos.

