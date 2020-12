Cada caçador terá pago 1.500 euros para participar na montaria organizada na semana passada, em Azambuja, e que terá durado dois dias.

Ao que a TVI conseguiu apurar, participaram 16 caçadores de nacionalidade francesa e espanhola. Ora, fazendo contas, o evento terá rendido cerca de 48 mil euros à organização "Monteros de la Cabra".

Entre os 540 animais mortos, encontravam-se veados, gamos e javalis.

O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) vai inspecionar cerca de 1.500 propriedades no país, para garantir que não se repitam situações como esta.

Recorde-se que o ministro do Ambiente deu ordem de revogação imediata da licença de caça turística da Quinta da Torrebela, na Azambuja, onde foram mortos 540 veados e javalis, tendo anunciado que vai avançar com uma queixa no Ministério Público por indícios de crime contra a preservação da fauna.

Em comunicado, o Ministério do Ambiente e da Ação Climática informou que, em articulação com o ICNF, "procederá de imediato a uma participação junto do Ministério Público sobre os acontecimentos na Herdade da Torrebela, no concelho da Azambuja".

O Ministério do Ambiente revela ainda que, no início do ano, irá convocar o Conselho Nacional da Caça para "se realizar uma reflexão sobre a prática de montarias em Portugal. É entendimento do Ministério que são necessárias alterações à lei para impedir que os vis acontecimentos relatados se repitam", esclarece a nota da tutela.