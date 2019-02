A Santa Casa da Misericórdia do Porto está disponível para alargar em pelo menos 20% o acordo com a ADSE, disse esta quinta-feira à agência Lusa o provedor da instituição, António Tavares.

Hoje temos um acordo que se conseguíssemos aumentá-lo em 20%, 30% teríamos capacidade para isso e até para chegar um bocadinho mais longe em função da própria disponibilidade da ADSE”, disse o provedor da Misericórdia do Porto.

Desde abril do ano passado que os beneficiários da ADSE podem aceder a todos os serviços do Hospital da Prelada, da Misericórdia do Porto, ao abrigo da convenção firmada entre as duas entidades.

António Tavares adiantou que da parte da Misericórdia do Porto existe “uma grande disponibilidade” para aprofundar este relacionamento, alargando a convenção a mais especialidades.

A instituição tem também o Centro Hospitalar Conde Ferreira, “mais vocacionado para a área da psiquiatria e da psicologia e as demências, que é um problema que começa a afligir um bocadinho a sociedade devido ao envelhecimento das pessoas”, adiantou.

Como o processo de envelhecimento da população “vai trazer novos desafios à saúde”, explicou, referindo que, nesse domínio, em diálogo e cooperação com a ADSE, é possível estudar novas respostas.

Tudo isto obriga, neste novo contexto dos tempos que vivemos, a uma disponibilidade da nossa parte”, afirmou, acrescentando que não se resume só a novas especialidades médicas, mas também a toda envolvente que acompanha este processo.

O provedor recordou ainda a “tradição muito grande” das misericórdias na área da saúde: “Sempre tivemos hospitais, ainda hoje um dos grandes nossos hospitais está ao serviço do Serviço Nacional de Saúde”, o Santo António.

Nesse contexto, “é perfeitamente normal que sendo a ADSE um financiador com relevo, com cerca de 1,2 milhões de beneficiários que a Santa Casa da Misericórdia do Porto esteja disponível não só para fazer essa parceria como aprofundar essa parceria”.

A ADSE tem estado no centro da atenção mediática e política nos últimos dias, com a suspensão de convenções por parte de dois grupos, a José de Mello Saúde (que gere os hospitais CUF) e o Grupo Luz Saúde.

O conselho de administração do grupo Lusíadas Saúde também anunciou na quarta-feira que está a “analisar opções para a cessação das atuais convenções existentes” com o subsistema público de saúde da ADSE.