A GNR foi chamada, na quinta-feira, a uma moradia vedada na Comporta, onde decorria uma festa ilegal com cerca de 40 pessoas.

Militares do Destacamento Territorial de Grândola acabaram com a festa privada e identificaram o responsável pela organização do evento.

Após uma denúncia de que estaria a decorrer uma festa privada, onde estariam algumas dezenas de pessoas, os militares da Guarda deslocaram-se ao local. Já na zona onde estaria a decorrer a referida festa, uma moradia vedada, foi possível constatar a presença de cerca de 40 pessoas, tendo os militares da GNR procedido à identificação do responsável pelo evento, fazendo igualmente cessar o mesmo", explicou a GNR, em comunicado divulgado neste sábado.

Os participantes na festa ilegal foram, também, abordados pela GNR, tendo "acatado as indicações" para terminarem a festa.

Na região de Setúbal, tal como na maioria do país, à excepção da Área Metropolitana de Lisboa, não são permitidos ajuntamentos com mais de 20 pessoas devido à pandemia de Covid-19.