As 19 freguesias de cinco concelhos da área metropolitana de Lisboa que se vão manter em estado de calamidade, mesmo depois de a generalidade do país passar para estado de alerta, vão estar sujeitas a medidas mais apertadas. O anúncio foi feito, esta quinta-feira, pelo primeiro-ministro, António Costa. A generalidade do resto do país passa da situação de calamidade para situação de alerta.

Assim, em todas as freguesias dos concelhos da Amadora e Odivelas, nas freguesias de Queluz-Belas/Massamá, Monte Abrãao, Agualva-Mira Sintra, Algueirão- Mem Martins, Rio de Mouro e Cacém-São Marcos (concelho de Sintra), Camarate, Unhos, Apelação, Sacavém-Prior Velho (concelho de Loures) e Santa Clara (concelho de Lisboa) ficam sujeitas às seguintes medidas:

Dever cívico de recolhimento domiciliário

Proibidas feiras e mercados de levante

Ajuntamentos limitados a 5 pessoas

Reforço da vigilância dos confinamentos obrigatórios por equipas conjuntas da Proteção Civil, Segurança Social e Saúde Comunitária

Programa Bairros Saudáveis

A Área Metropolitana de Lisboa (AML) vai passar a funcionar a duas velocidades. Além destas 19 freguesias, que terão medidas mais apertadas, no resto da região, vai passar a vigorar um nível de contingência, que António Costa caracterizou como um "nível intermédio" entre a situação de calamidade e a situação de alerta.

As medidas preparadas para as restantes freguesias da AML são as seguintes:

Encerramento de estabelecimentos comerciais às 20:00, exceto:

Restauração para serviço de refeições e take-away;

Super e hipermercados (até às 22h);

Abastecimento de combustíveis; Clínicas, consultórios e veterinários;

Farmácias;

Funerárias;

Equipamentos desportivos.

Proibição de venda de álcool nas estações de serviço;

Ajuntamentos limitados a 10 pessoas.

O primeiro-ministro considerou que o processo de desconfinamento em Portugal está a ser possível num quadro de estabilidade, sem aumento significativo de novos casos de covid-19 e sem pressão do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Esta análise de caráter global foi defendida por António Costa em conferência de imprensa, no final da reunião do Conselho de Ministros, numa intervenção que dedicou na sua parte inicial à evolução da pandemia de Covid-19 em Portugal desde março até ao presente.

Segundo o primeiro-ministro, a evolução registada "mostra que foi possível" desconfinar sem um aumento significativo de novos casos e sem qualquer pressão de procura em relação ao SNS, mantendo-se estável a taxa de risco de transmissibilidade (Rt).

Plano de Desconfinamento by António Guimarães on Scribd