O estado de saúde do português infetado com o novo coronavírus, retido no navio Diamond Princess, no Japão, piorou, de acordo com a sua mulher, Emmanuelle Maranhão, que ainda não obteve qualquer ajuda das autoridades.

A situação dele é pior. Tem mais febre, frio, dor e está mais abatido", disse Emmanuelle Maranhão.

A mulher do português contou, em declarações à TVI, que Adriano Maranhão foi "visto por um médico" pela primeira vez e que o médico deu um ben-u-ron ao marido. A mulher descreveu que isto se passou enquanto o marido lhe ligava por videochamada e que o médico lhe pediu para ela se acalmar.

Apesar de a embaixada portuguesa no Japão dizer que vai levar Adriano Maranhão para o hospital, isto ainda não aconteceu e, sem garantias, a mulher do português sente-se impotente.

A resposta [da embaixada] é sempre a mesma: 'estamos a fazer as diligências possíveis para conseguir tratar de tudo, ou seja, não há uma resposta", sublinhou.

Emmanuelle Maranhão ainda não conseguiu estabelecer contacto com a empresa, Princess Cruise, a quem competiria, em primeiro lugar, retirar os seus funcionários do navio. Por parte da agência de recrutamento disseram-lhe que não havia camas no Japão para receber o marido.

"Eu falei com a agência de recurtamente que me disse que não há camas no Japão, que não há hospitais a aceitá-lo", vincou.

Enquanto não houver uma confirmação oficial ninguém faz nada", desabafou à equipa da TVI, visivelmente emocionada.

No domingo, as autoridades japonesas confirmaram que o português Adriano Maranhão, canalizador no navio Diamond Princess, atracado no porto de Yokohama, deu teste positivo ao coronavírus Covid-19, de acordo com fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Esta fonte disse que o ministério está a “insistir junto das autoridades locais para que se proceda à sua transferência para o hospital de referência”, no Japão.

Já em Portugal, deu negativo o resultado da análise ao cidadão português que está internado no Hospital de São João, no Porto, por suspeitas de infeção por novo Coronavírus (COVID-19), segundo uma nota da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Este é o 13.º caso suspeito de infeção com Covid-19 detetado em Portugal. Todos os 12 casos anteriores foram negativos.

O coronavírus Covid-19 surgiu em dezembro em Hubei, no centro da China, país onde estão registados, a nível continental, mais de 79 mil casos, 2.592 dos quais mortais.

O segundo país mais afetado é o Japão, com 769 casos (três dos quais mortais), incluindo pelo menos 364 no cruzeiro Diamond Princess, onde no sábado foi detetada a infeção de um cidadão português.

Segue-se a Coreia do Sul, com 763 casos, sete dos quais mortais.

Além dos mortos na China continental, morreram oito pessoas no Irão, quatro no Japão, duas na região chinesa de Hong Kong, sete na Coreia do Sul, quatro em Itália, uma nas Filipinas, uma em França, uma nos Estados Unidos e outra em Taiwan.