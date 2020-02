No seguimento da minissérie "Amor Sem Fim", transmitida na TVI, mais de 20 mil pessoas já assinaram a segunda petição dirigida à Assembleia da República para mudar a lei que não permite a procriação medicamente assistida após a morte.

Esta é a segunda petição criada por Ângela que, desta vez, vai mais longe e propõe uma nova lei específica através de uma iniciativa legislativa do cidadão. Uma vez alcançadas as 20 mil assinaturas, o processo legislativo está agora nas mãos do Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, para que este marque a votação para mudança da lei.

Esta iniciativa legislativa vai ser obrigatoriamente discutida e votada no Parlamento.

De recordar que a primeira petição ultrapassou as 100 mil assinaturas.

Ângela continua sem saber se o esperma de Hugo foi destruído e avançou com um processo criminal e civil contra o Hospital de São João, no Porto, para impedir a destruição. A luta de Ângela já chegou ao primeiro-ministro que em resposta escreveu que o caso já foi encaminhado para a ministra da Saúde.

Ângela vive numa corrida contra o tempo. Depois da morte de Hugo, em março de 2019, percebeu que não poderia fazer uma inseminação post mortem em Portugal, mesmo com a vontade expressa do marido.

