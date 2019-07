A bebé Matilde já angariou mais de 2,5 milhões de euros para que possa aceder a um tratamento inovador que, neste momento, só está disponível nos Estados Unidos.

Os pais da menina de dois meses, que sofre de atrofia muscular espinhal, partilharam os valores angariados até ao momento e que ultrapassam o objetivo inicial de dois milhões, o valor do medicamento Zolgensma.

Mas os pais fizeram também de esclarecer qual será o destino do dinheiro a mais.

Os donativos continuam a chegar e agradecemos de coração. Queremos tranquilizar os vossos corações, que têm sido enormes e têm estado sempre ao lado da nossa/vossa Matilde, garantindo que todo o valor que não for necessário para o tratamento da Matilde será doado às famílias com outras 'Matildes'", escreveram no Facebook.

Os pais de Matilde adiantaram, também, que se reuniram com o Hospital de Santa Maria, onde a bebé está internada, e que foram "informados que estão a agilizar o pedido do fármaco Zolgensma com a maior brevidade possível".

Matilde continua internada devido a problemas respiratórios, uma das consequências da doença, mas está a "recuperar bem".

Quanto à possibilidade de o valor angariado poder ser taxado, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, garantiu no programa Eco24 da TVI24, que o montante não será alvo de impostos.