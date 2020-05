Depois dos dias cinzentos, as temperaturas começaram a subir na sexta-feira e este fim de semana o bom tempo levou muitos portugueses para as praias e jardins.

De acordo com a informação disponível no Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a próxima semana não será muito diferente. Ou seja, o bom tempo parece que veio para ficar e os termómetros vão ultrapassar os 30 graus em algumas zonas do país.

Na segunda e terça-feira da próxima semana, são esperadas máximas de 30 graus no Alentejo, Ribatejo e na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Temperaturas no Porto (Fonte: IPMA)

Temperaturas em Lisboa (Fonte: IPMA)

Temperaturas em Évora (Fonte: IPMA)

Os termómetros continuam a subir com o avançar da semana e no próximo fim de semana são esperadas temperaturas acima dos 30 graus.