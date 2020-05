Apesar das temperaturas acima dos 30 graus e do fim de semana prolongado à porta, as regras de confinamento não mudaram. A pandemia de Covid-19 ainda não terminou e, por isso mesmo, deve ficar em casa e evitar saídas desnecessárias.

Contactado pela TVI24, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) explicou que as temperaturas vão sofrer uma subida gradual, sendo domingo o dia mais quente. As máximas vão chegar aos 30 graus e, em algumas regiões do país, nomeadamente no Alentejo e Vale do Tejo, podem mesmo ultrapassar esse valor.

A justificar está um anticiclone na região da Península Ibérica, cuja posição vai permitir uma massa de ar mais quente da região sul, proveniente do norte de África.

O facto do céu se tornar mais limpo, ou seja, com menos nuvens, também vai permitir uma maior radiação solar que provoca, consequentemente, um aquecimento do ar.

Sexta-feira o céu vai permanecer cinzento um pouco por todo o país e a chuva mais persistente no norte. No sábado são esperados 19 graus no Porto, 21 em Coimbra, Lisboa conta com 23 graus e Faro com 26. Já no domingo, Braga conta com 26 graus, Lisboa com 29, Setúbal chega aos 30 e Beja 31.

No entanto, segundo o IPMA, a partir de terça-feira os dias voltam a ficar mais frios, com temperaturas a variar entre 20 e os 25 graus.

De recordar que o Governo proibiu a circulação entre concelhos no período de 1 a 3 de maio, à semelhança do que aconteceu no fim de semana de Páscoa.

Os comboios de longo curso também vão estar parados, de acordo com a CP - Comboios de Portugal.

Não se esqueça que os comportamentos irresponsáveis podem não ter efeitos imediatos, mas vão com certeza provocar danos a longo prazo e dificultar a luta de todos contra o novo coronavírus.