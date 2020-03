Humberto Leão de Brito, presidente da Câmara de PAços de Ferreira, confirmou a morte de um cidadão no concelho.

Na sua página do Facebook, o autarca expressou as condolências à família: "Com quatro registos positivos, faleceu ontem à noite no nosso concelho a primeira pessoa com diagnóstico de Covid- 19. Expresso os meus sentimos a família enlutada."

De acordo com informação avançada pela Agência Lusa, que cita o vereador da área da Saúde da Câmara Municipal, Paulo Ferreira, trata-se de um homem de 64 anos, que morreu na unidade hospitalar, onde estava internado.

Neste momento, o concelho regista outros três infetados por Covid-19.

Na quinta-feira, a Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou que até às 11:00 tinham morrido três pessoas infetadas em Portugal.

O presidente da Câmara de Ovar, Salvador Malheiro, anunciou também na quinta-feira a morte de uma pessoa do concelho.

Segundo o último boletim epidemiológico da DGS, Portugal tinha 785 casos confirmados de Covid-19.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 235 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 9.800 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 86.600 recuperaram da doença.