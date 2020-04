Sessenta e dois utentes e colaboradores do Centro de Apoio e Reabilitação de Pessoas com Deficiência de Touguinha, em Vila do Conde, tiveram resultados positivos nos testes à Covid-19, confirmou esta sexta-feira a Santa Casa de Misericórdia local, responsável da instituição.

Dos 79 testes já realizados, 17 testaram negativos e 62 testaram positivos. Todos os que testaram positivo estão bem, encontrando-se na sua grande maioria assintomáticos", anunciou a Misericórdia de Vila do Conde, distrito do Porto, através de comunicado.

Segundo a instituição, foram "reforçadas as medidas de contingência, tendo já sido circunscritas e limitadas áreas para separação dos utentes positivos de negativos".

Foi ainda garantindo um "reforço da equipa de saúde interna com enfermeiros e médicos em permanência para cobrir as várias áreas, entre elas a cerca sanitária e a área designada de limpa, de forma a monitorizar de forma apertada e vigilante sintomas".

Estão criadas áreas totalmente distintas de circulação de profissionais e de utentes, assim como criadas zonas para descontaminação de profissionais de forma a garantir a segurança e saúde de todos", acrescentou a instituição no mesmo texto.

Este Centro de Apoio e Reabilitação a Pessoas com Deficiência de Touguinha engloba um lar residencial com mais de 90 camas e também um centro de atividades ocupacionais que se dedica a cerca de 120 pessoas.

O primeiro caso positivo de Covid-19 na instituição foi detetado a 2 de abril, quando uma das utentes foi encaminhada para Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, com suspeitas de uma outra patologia, tendo testado positivo para o novo coronavírus.

O Centro aguarda, entretanto, o resultado de mais testes que foram realizados utentes e colaboradores que estiveram ao serviço desde neste período.

Em Portugal, segundo o balanço feito esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 435 mortos por Covid-19, mais 29 do que na véspera (+6,4%), e 15.472 casos de infeção confirmados, o que representa um aumento de 1.516 em relação a quinta-feira (+10,9%).

Dos infetados, 1.179 estão internados, 226 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 233 doentes que já recuperaram.