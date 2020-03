Há mais dois casos de doentes infetados com o novo coronavírus no Porto. A TVI sabe que estes doentes estão internados no Hospital de São João.

Sobe assim para oito o número de infetados com o novo coronavírus em Portugal.

Na quarta-feira, a Direção-Geral da Saúde informou que o sexto caso é uma mulher, a primeira a ser infetada com o novo coronavírus. A mulher, que tem entre 40 e 49 anos, está internada em Lisboa e esteve em Itália.

Antes, foi confirmado um quinto caso, um docente da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE) do Porto, onde, aliás, as aulas foram suspensas.

Agora, há seis doentes internados no Porto e dois em Lisboa.

Recorde-se que dois dos doentes têm ligações aos primeiros casos confirmados.