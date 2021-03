As técnicas que elaboraram os relatórios sociais da morte de Diogo Gonçalves, jovem assassinado no Algarve em março de 2020, encontraram vestígios de ADN de outro homem na faca utilizada para desmembrar a vítima.

A informação consta do relatório da Polícia Científica da Polícia Judiciária, que não conseguiu identificar a pessoa em questão.

Recorde-se que as principais suspeitas do caso são Mariana Fonseca e Maria Malveiro, que respondem em tribunal pelo assassinato do jovem.

Esta quarta-feira, em tribunal, a advogada de Maria Malveiro, Tânia Reis, mostrou-se indignada com o facto de esta prova ter sido apresentada no dia das alegações finais. Por sua vez, João Grado, representante de Mariana Fonseca, afirmou que esta nova prova não deve alterar o rumo do caso.

O julgamento foi entretanto suspenso, tendo sido remarcado para as 09:15 de 13 de abril.