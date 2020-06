Subiu para 19 o número de freguesias da região de Lisboa que mais preocupam as autoridades devido aos novos casos de Covid-19 e nas quais vai ser prolongado o estado de calamidade, que implica medidas especiais de confinamento.

São mais quatro freguesias do que as anunciadas pelo primeiro-ministro, na segunda-feira, de acordo com o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

Os concelhos mais atingidos são Amadora e Odivelas, com todas as freguesias, seguindo-se Sintra, Loures e Lisboa.

Concelho da Amadora :

- Alfragide

- Águas Livres

- Falagueira/Venda Nova

- Encosta do Sol

- Venteira

- Mina de Água

Concelho de Odivelas :

- Odivelas

- Pontinha/Famões

- Póvoa de Santo Adrião/Olival Basto

- Ramada/Caneças

Concelho de Sintra :

- Agualva/Mira Sintra

- Algueirão/Mem Martins

- Cacém/ S. Marcos

- Massamá/Monte Abraão

- Queluz/Belas

- Rio de Mouro

Concelho de Loures :

- Camarate/Unhos/Apelação

- Sacavém/Prior Velho

Concelho de Lisboa :

- Santa Clara