Os alunos do 11.º e 12.º anos poderão retomar as aulas presenciais no próximo dia 18 de maio e as creches deverão reabrir a 1 de junho.

É este o cenário no qual o Governo está a trabalhar para retomar as atividades letivas e regressar, gradualmente, à normalidade no fim do estado de emergência, de acordo com o jornal Público.

A próxima reunião entre o Executivo e as autoridades de saúde para definir estratégias para o desconfinamento vai realizar-se na terça-feira. Só no final deste encontro é que o Governo vai saber se tem ou não luz verde para avançar com estas medidas.

A 9 de abril, o primeiro-ministro anunciou que até ao 9.º ano todo o terceiro período iria prosseguir com ensino à distância, com avaliação, mas sem provas de aferição nem exames, mantendo-se os apoios às famílias com filhos menores de 12 anos.

A ideia de retomar as aulas presenciais do 11.º e 12.º em maio foi sempre a ideia de António Costa, sobretudo por causa da realização dos exames nacionais. No entanto, a meta que tinha inicialmente idealizado apontava para 4 de maio.

Portugal regista 903 mortos associados à Covid-19, mais 23 do que no sábado, e 23.864 infetados (mais 472), indica o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

