O diplomata da Guiné Bissau que atirou ácido contra o companheiro da ex-namorada vai aguardar julgamento em prisão preventiva. A informação foi avançada em comunicado pela Polícia de Segurança Pública, que deteve o homem de 43 anos, no dia 19 de novembro, no cumprimento de um mandado de detenção. Sobre o homem, um alto responsável da embaixada da Guiné Bissau em Lisboa, recaem suspeitas da prática de um crime de violência doméstica, em concurso efetivo com dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada.

No âmbito de uma investigação efetuada pela equipa especializada nos crimes de violência doméstica, os polícias da PSP apuraram que os primeiros fatos ocorreram no final do mês de setembro, quando a vítima comunicou ao suspeito que tinha intenção de colocar termo ao relacionamento que mantinham, do qual têm dois filhos em comum, menores de idade, porquanto a vítima não aguentava mais ser agredida física e verbalmente", escreve a PSP.

A agressão aconteceu no início do mês de novembro do corrente ano, a vítima deslocou-se à residência do casal, na companhia do atual companheiro, visando ir buscar bens pessoais, numa altura em que o suspeito não se encontrava na residência.

Quando o homem chegou a casa, "arremessou um frasco de ácido sulfúrico na direção do atual companheiro da vítima, provocando-lhe ferimentos graves". A vítima ainda permanece internada "com prognóstico reservado".

A PSP Acrescenta que o suspeito continuou a enviar mensagens de teor ameaçador através das redes sociais.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste, Núcleo de Sintra, tendo-lhe sido decretada a medida de coação de prisão preventiva.