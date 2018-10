O corpo de um dos pescadores desaparecidos desde a madrugada de segunda-feira após um incêndio na embarcação em que seguiam foi encontrado na manhã desta quarta-feira, ao largo da ilha Terceira, nos Açores, anunciou a autoridade marítima.

Segundo o capitão do porto da Horta, Rafael da Silva, o corpo foi encontrado a cerca de 10 milhas a sul da costa da ilha Terceira e a cerca de 20 milhas a leste da ponta do Topo, na ilha de São Jorge, e foi já identificado como sendo o mestre da embarcação que naufragou.

Os meios aéreos e navais vão permanecer no local na tentativa de encontrar o pescador que se ainda encontra desaparecido", adiantou à Lusa Rafael da Silva, acrescentando que a embarcação em que seguiam ter-se-á afundado por completo, após o incêndio na casa das máquinas.

No barco seguiam três pescadores da ilha Terceira, mas apenas um conseguiu nadar até à costa da ilha de São Jorge para alertar as autoridades, que continuam as operações de busca e salvamento, utilizando duas aeronaves da Força Aérea, um navio da Marinha Portuguesa, uma embarcação da Polícia Marítima e um barco da Estação Salva-vidas da Horta.