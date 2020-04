Foram vários os fiéis que, no passado domingo, foram filmados a beijar uma cruz num Compasso Pascal improvisado, em Martim, na cidade de Barcelos.

Nas imagens é possível ver várias pessoas, sem qualquer proteção, a beijar a cruz, uma de cada vez, enquanto uma outra a vai limpando, ou desinfetando, com um pano.

Com ou sem desinfetante, este comportamento vai contra todas as medidas de proteção recomendas pela Direção-geral da Saúde e pelo Ministério da Saúde para prevenir a propagação de Covid-19. Nomeadamente, as normas de distanciamento social e confinamento.

A TVI24 tentou contactar a Junta de Freguesia de Martim e a Câmara Municipal de Barcelos para um esclarecimento, mas sem sucesso.

Já a Guarda Nacional Republicana de Braga disse que não recebeu qualquer ocorrência, nem foi chamada ao local.