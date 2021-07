Esta quarta-feira foi apresentada, pela Ordem dos Médicos (OM) e por um grupo de investigadores do Instituto Superior Técnico, uma nova proposta para a matriz de risco da pandemia de covid-19.

No esboço, enviado ao Governo, os especialistas juntam aos dois indicadores existentes – incidência e índia de transmissibilidade (Rt) – mais três: mortes, internamentos em enfermarias e internamentos em cuidados intensivos. O objetivo é medir a atividade do vírus, ou seja, transmissibilidade, mas também aquilo que é a gravidade da doença.

No entanto, o ministério da Saúde já fez saber que não vai mexer na matriz antes da reunião no Infarmed, agendada para dia 27 deste mês.

Em declarações à TVI24, Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, disse ser "evidente" que são precisos novos indicadores que acompanhem os efeitos do plano de vacinação.

Ora, numa altura em que a vacinação está a ter um efeito tremendo no sentido positivo (...) é evidente que nós precisamos de um novo indicador, que entre em linha de conta com estes vários indicadores parciais e que nos dê, de facto, um número que nos permita saber em que nível é que estamos, se estamos acima ou abaixo do nível crítico, para podermos tomar as melhores decisões, as melhores medidas para os nossos doentes", explicou.