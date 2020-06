Graça Freitas confirmou, esta segunda-feira em conferência de impresa, que existe um lar de Caneças, freguesia do concelho de Odivelas, que tem neste momento 87 pessoas infetadas com Covid-19.

Do total de infetados, 60 são utentes e 27 são funcionários.

De recordar que Odivelas faz parte do grupo de cinco concelhos que representam maior preocupação para o Governo, devido à dificuldade em controlar os focos de transmissão.

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais quatro mortos e 259 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

No total, o país conta agora com 1.534 mortos (+0,3%) e 39.392 casos de infeção (+0,7%). Dos 259 novos casos, 164 foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo, o que corresponde a 63%.

Na distribuição dos casos infetados por concelhos, Lisboa é o que regista o maior número de casos (3.150), seguido por Sintra (2.272), Loures (1.654), Vila Nova de Gaia (1.611), Amadora (1.436), Porto (1.414), Matosinhos (1.292), Braga (1.256), Maia (950) e Odivelas (920).