A greve dos médicos, que foi marcada para 23, 24 e 25 de novembro, após ter sido conhecida a proposta do Orçamento do Estado para 2022, pode estar prestes a ser desconvocada.

O cenário está a ser colocado nos últimos dias, após os anunciados votos contra do Bloco de Esquerda, do PCP e do PEV e as consequentes dissolução da Assembleia da República e convocação de eleições antecipadas, anunciadas pelo Presidente da República.

A votação da proposta de orçamento está agendada para esta quarta-feira à tarde e só depois disso serão convocados os órgãos internos da Federação Nacional dos Médicos (FNAM) e do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), que marcaram a greve.

“Não traço cenários, mas [a confirmar-se o chumbo do Orçamento do Estado para 2022] convocaremos o Secretariado Nacional do SIM para tomar uma decisão”, afirmou, à TVI24, o secretário-geral do SIM, Roque da Cunha.

O mesmo disse o presidente da FNAM, Noel Carrinho: “Se o Orçamento não for aprovado, vamos convocar o Conselho Nacional para decidir o que fazer.”

Os sindicatos agendaram a greve logo dois dias após a apresentação da proposta do Governo, criticando um Orçamento do Estado que consideram "insuficiente" para o Serviço Nacional de Saúde e para as condições de trabalho "insustentáveis" dos médicos.

"Os portugueses podem contar com a responsabilidade do Sindicato Independente dos Médicos numa altura destas", acrescentou ainda Roque da Cunha.

Caso a crise política avance nas próximas horas, as decisões dos órgãos digirentes do SIM e da FNAM estão ainda dependentes de contactos entre ambos.