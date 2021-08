Portugal é um dos países com maior taxa de vacinação contra a covid-19 em todo o mundo. É isso que mostram os dados do website Our World in Data, que aponta o país como o 11.º com maior percentagem da população totalmente inoculada, seja por via do esquema vacinal de duas doses (Pfizer, Moderna ou AstraZeneca), seja pelo de uma dose (Janssen).

À nossa frente estão apenas dez países, sendo que só um deles tem mais população que Portugal, que é o Chile, com mais de 18 milhões de habitantes.

Com efeito, e segundo aquele site especializado no tratamento de dados, 67,46% da população portuguesa tem a vacinação completa, dados que até já se encontram desatualizados, uma vez que o Governo reviu recentemente esse número, colocando-o em 72%. A diferença pode também refletir-se nos dados dos outros países, pelo que utilizamos o mesmo meio de comparação.

País Percentagem totalmente vacinada Malta 92,6% Islândia 74,82% Singapura 74,14% Emirados Árabes Unidos 74,1% Uruguai 71,03% Seicheles 70,9% São Marino 69,87% Chile 69,44% Dinamarca 69,33% Qatar 68,78% Portugal 67,46%

Portugal em segundo na União Europeia

É verdade que, segundo o OurWorldinData, estamos apenas em terceiro na União Europeia, mas os dados oficiais contradizem essa versão. Cruzando as estatísticas oficiais dos diferentes países e do Eurostat, Portugal é mesmo o segundo país com maior percentagem da população vacinada.

Isto acontece porque o OurWorldinData utiliza alguns dados que já estão desatualizados. E acontece desde logo com Portugal, onde sabemos que há cerca de 72% de pessoas totalmente vacinadas.

Mas também em Malta ou na Dinamarca. No primeiro caso, o website utiliza os referenciais de população das Nações Unidas, que datam de 2016, e já estão desatualizados. Àquela altura, Malta tinha cerca de 420 mil pessoas. Hoje, segundo o Eurostat, são já 516.100 os habitantes da ilha.

Isso faz com que os 92,6% de população totalmente vacinadas caiam para 79,3%, ainda acima de Portugal, mas não tanto como se apresentava antes. Malta tem 409.183 pessoas completamente inoculadas, segundo o site oficial do Governo e os dados do Eurostat.

Os dados são ainda mais claros na Dinamarca, onde as próprias autoridades referem que a população totalmente vacinada ainda não ultrapassou os 69%, o que faz com que Portugal esteja à frente.

Outro caso paradigmático é o do Chile, país que até poderá ser aquele que tem a vacinação mais avançada. Segundo o website do Governo chileno, 83,84% da população está totalmente vacinada.

Quanto falta para a imunidade de grupo?

O objetivo português passa agora por atingir os 85% de população totalmente vacinada, algo que se espera conseguir até ao início de outubro, e que deverá ser o ponto em que quase todas as restrições são levantadas.

Para isso, faltarão vacinar totalmente perto de 1.536.540 pessoas, com o objetivo de atingir as mais de oito milhões e 700 mil pessoas completamente inoculadas que permitirão alcançar a imunidade de grupo.

Nesse sentido, as autoridades decidiram acelerar a vacinação nos mais jovens, anunciando mesmo a disponibilidade do regime de "casa aberta" para maiores de 12 anos.