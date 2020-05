Foi encontrado um corpo no Rio Tejo, esta tarde, junto a Santa Apolónia, apurou a TVI junto de fonte da Polícia Marítima (PM).

Trata-se do cadáver de uma mulher, com aparelho nos dentes, um indicador de que poderá ser Beatriz Lebre, a jovem assassinada, cujo corpo foi atirado ao Tejo, muito perto do local onde foi agora avistado.

O alerta foi dado por um popular e para o local foi deslocada uma equipa da PM

O cadáver foi avistado junto ao Terminal de Contentores de Santa Apolónia.

O corpo vai ser transbordado pela Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos, em Alcântara, onde será visto por um delegado de saúde.

A Polícia Judiciária encontra-se já neste local.

Na quinta-feira, decorreram buscas junto ao rio por Beatriz Lebre, a jovem universitária de 23 anos, que terá sido morta por um colega da universidade.

Mas as buscas foram suspensas nesta sexta-feira.

Natural de Elvas, Beatriz estava a viver em Lisboa na casa de um familiar. Foram os pais que participaram à PSP o desaparecimento, mas o simples desaparecimento de uma jovem maior de idade não é crime, existindo sempre a hipótese de ter ocorrido voluntariamente.

A Polícia Judiciária acabou por ter conhecimento do caso e, face a indícios recolhidos, passou a ser investigado pela secção de homicídios da diretoria de Lisboa, que avançou para o pior cenário.

Rúben Couto, estudante de Psicologia, 25 anos, é o principal suspeito do homicídio de Beatriz Lebre.

O crime terá ocorrido na noite de 22 de maio, há uma semana, e em causa está uma relação obsessiva e um crime motivado por ciúmes. O homicídio terá sido cometido na casa da vítima, uma vez que os inspetores encontraram vestígios de sangue na habitação.