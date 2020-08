O surto de covid-19 na aldeia da Póvoa de São Miguel, no concelho alentejano de Moura (Beja), que infetou 31 pessoas, uma das quais morreu, está controlado, indicou o responsável municipal da Proteção Civil, nesta sexta-feira.

Vamos com mais de uma semana sem novos casos. O surto foi dado como controlado”, disse à agência Lusa o coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil de Moura, Diogo Saraiva.

O responsável lembrou que, do total de 31 pessoas infetadas na freguesia da Póvoa de São Miguel, cujos primeiros casos surgiram a meio de julho, “tem vindo a aumentar o número de pessoas recuperadas”, que já vai em 13.

Já diminuímos para 17 o número de casos ativos e todos os dias vamos tendo novos recuperados”, vincou, lamentando, contudo, a vítima mortal provocada por este surto, um homem de 85 anos que morreu na sua residência, a 31 de julho.

No Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja e integrado na Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), permanece internado, em enfermaria, um homem de Póvoa de São Miguel, “com um quadro clínico estável”, referiu.

Relacionado com este surto só tivemos este internado e ainda permanece no hospital. Está a aguardar porque os hospitalizados, ao contrário das pessoas que estão no domicílio, precisam de dois testes negativos e ele teve um negativo, mas, quando foi fazer o segundo teste, voltou a dar positivo”, contou Diogo Saraiva.

Por isso, este doente hospitalizado “tem agora de repetir testes e ter dois negativos consecutivos, para poder ter alta”.

No início deste mês, numa decisão conjunta da Proteção Civil Municipal e das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) de Moura, foi decidido prolongar por mais 15 dias a suspensão de visitas aos utentes dos lares do concelho, prazo esse que termina este sábado.

O responsável da Proteção Civil adiantou que o prolongamento ou não desta medida preventiva, que pretende "salvaguardar a segurança e saúde da população mais vulnerável" à covid-19, vai ser analisada no sábado de manhã, na reunião semanal deste serviço com as direções técnicas dos lares do concelho.

Procuramos sempre que haja unanimidade na decisão e tem havido. Mais uma vez, temos a reunião semanal amanhã [este sábado] e vamos reavaliar a situação”, sublinhou Diogo Saraiva.

O concelho de Moura, no conjunto dos vários surtos de covid-19 ao longo do tempo, registou, até hoje, um total de 134 casos da doença, contabilizando um morto (o do surto da Póvoa de São Miguel), 109 pessoas recuperadas e 24 casos atualmente ativos, os 17 na Póvoa de São Miguel, assim como quatro em Amareleja e três em Moura.

Portugal contabiliza pelo menos 1.772 mortos em 53.783 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).