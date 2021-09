Um trabalho do jornalista da TVI André Carvalho Ramos ganhou o troféu de ouro para melhor cobertura jornalística do ano no festival de televisão de veneza.

É a segunda distinção internacional para "O Diagnóstico: covid-19", depois de ter ganho o prémio de melhor documentário no Festival de Monte-Carlo, no Mónaco.

Com imagem de Nuno Assunção e edição de imagem de Pedro Guedes, esta reportagem da TVI foi escolhida entre trabalhos da Al Jazeera, TVE e Channel 4.

Este troféu é uma das mais importantes distinções mundiais. Em jogo estavam trabalhos de 29 países diferentes.

"O Diagnóstico: covid-19" foi gravado no Hospital São João, no Porto, e retrata a luta contra a pandemia no período em que portugal foi considerado o pior país do mundo em novos casos e mortes por covid-19.