O primeiro lote das vacinas contra a covid-19, desenvolvida pela Pfizer-BioNTech, já chegou a Portugal, à zona de Coimbra, e foram escoltadas pela Guarda Nacional Republicana (GNR).

Para dar os detalhes mais técnicos deste processo, Rui Santos Ivo, presidente do Infarmed, garantiu que as pessoas "podem ficar tranquilas", uma vez que houve "um conjunto de procedimentos de verificação" das condições da vacina.

Há um conjunto de procedimentos de verificação, no fundo de identificação das vacinas que chegaram, das quantidades, da sua conformidade e, portanto, é esse processo que tem estado aqui a decorrer. O Infarmed hoje acompanhou esse processo aqui nas instalações onde [as vacinas] estão armazenadas", disse aos jornalistas.

Garantiu que os armazéns de refrigeração em Montemor-o-Velho, onde se encontram armazenadas as vacinas, têm todas as condições para as manter a 80 graus negativos, mas ressalvou que aquelas que começarem a ser encaminhadas para as unidades hospitalares, poderão iniciar o seu processo de descongelação "em função dos 'timings' que estão previstos para essa entrega".

As pessoas podem ficar tranquilas porque estamos a assegurar todas as condições", acrescentou.

