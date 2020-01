A mulher que agrediu duas magistradas do Tribunal de Família e Menores de Matosinhos, na quarta-feira, foi internada compulsivamente no Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos, sabe a TVI.

Vai ainda ficar a aguardar julgamento em prisão preventiva, estando acusada de três crimes: um de coação contra um órgão Constitucional e dois de ofensa à integridade física. A moldura penal destes crimes pode ir de um a oito anos de prisão efetiva.

A medida de coação foi atribuída pelo Tribunal de Instrução Criminal do Porto.

Uma juíza e uma procuradora do Ministério Público foram alvo de agressões no Tribunal de Família e Menores de Matosinhos durante uma audiência de regulação do poder parental" tendo a agressora, uma mulher de 39 anos, sido detida e hoje presente ao Juiz de Instrução Criminal.

A TVI sabe que a mulher também arranhou a procuradora do Ministério Público e destruiu tudo o que conseguiu no gabinete.

Ao retirar-se do gabinete, foi abordada por uma magistrada do Ministério Público que foi também agredida com arranhões na face", disse Maximiano Vale, responsável da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, em declarações à TVI.

A juíza terá ficado com ferimento ligeiros no rosto, não havendo necessidade de assistência hospitalar.

Na sala onde ocorreu o episódio de violência estavam o pai da criança e os avós que ficaram com a guarda da menor.