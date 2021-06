Espanha vai voltar atrás com a obrigatoriedade de apresentação de prova de vacinação ou de recuperação da infeção por covid-19 ou testes, com resultado negativo, a todos os que cruzem as fronteiras terrestres com Portugal.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, confirmou à TSF que Espanha vai corrigir já esta terça-feira a norma, que motivou uma forte reação por parte de várias autoridades regionais dos dois lados da fronteira e do Governo português.

Em entrevista à TVI, na segunda-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros sublinhou que foi apanhado de surpresa e esclareceu que aquilo que foi acordado com os parceiros vizinhos “era facilitar a entrada de estrangeiros em Espanha, não de dificultar a entrada pela fronteira terrestre”.

Assim, o ministro falou num “erro técnico” e sublinhou que a nova alteração “não é conforme com a boa prática de gestão conjunta”.