O primeiro lote com 9.750 vacinas contra a covid-19, desenvolvida pela Pfizer-BioNTech, que chegou na manhã deste sábado a Portugal vai ser distribuído por cinco centros hospitalares universitários do Porto, São João, Coimbra, Lisboa Norte e Lisboa Central.

Ao que a TVI conseguiu apurar, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, a vacinação arranca domingo às 10:30. Nesta unidade hospitalar existem oito postos de vacinação e o objetivo é abranger cerca de 1610 profissionais em três dias.

Quanto ao Hospital São João, no Porto, está previsto vacinar-se mais de 2.000 profissionais de saúde, com início previsto às 10:00, num só dia.

A viatura que transportou as vacinas, duas caixas que no total pesam 41 quilogramas, chegou a Montemor-o-Velho, Coimbra, por volta das 10:00. O processo de abertura da carrinha, que estava selada, e de acomodação das vacinas foi assegurado por trabalhadores do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais e outros responsáveis, acompanhados pela ministra da Saúde.

Os camiões refrigerados com as doses previstas para países da União Europeia (UE) saíram na quarta-feira de manhã da fábrica belga da farmacêutica norte-americana, situada em Puurs, no nordeste da Bélgica, sob fortes medidas de segurança, com dois veículos das forças policiais a escoltar cada um dos três veículos pesados depois do carregamento.