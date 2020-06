Paddy Cosgrave confirmou, nesta terça-feira, a realização da Web Summit em Lisboa, ainda este ano, apesar da pandemia de Covid-19.

O anúncio foi feito através de uma publicação no Twitter.

"A Web Summit vai realizar-se este ano em Lisboa", escreveu o cofundador e presidente executivo da maior conferência tecnológica mundial.

Web Summit is going ahead this year in Lisbon!

Paddy Cosgrave não adianta mais detalhes sobre quando e em que condições irá decorrer a Web Summit, garantindo apenas que serão cumpridos "os mais rigorosos protocolos de saúde" sob orientação do Governo português.

Web Summit will adhere to the strictest health protocols as guided by the Government of Portugal