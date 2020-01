A maioria das empresas aproveita a feira tecnológica CES para apresentar novos produtos, mas há algumas marcas que usam esta montra para revelar protótipos e planos para o futuro. Esse é o caso da OnePlus que apresentou ao mundo um smartphone capaz de esconder as câmaras traseiras.

O OnePlus Concept One é resultado de uma parceria da marca chinesa com a britânica McLaren e tem um vidro electrocromático na parte traseira que permite ocultar as lentes da câmera. A tecnologia é partilhada com o teto solar do carro McLaren 720s.

Este aparelho ainda é um protótipo e deverá demorar até chegar às lojas. No entanto poderá marcar as tendências tecnológicas dos próximos anos.

Isto dá às empresas a oportunidade de avaliar o interesse do consumidor nas inovações apresentadas, antes de investir na produção, assim como ver a resposta dos clientes ao testar os novos dispositivos. É uma boa jogada de publicidade, porque leva as pessoas a falar sobre a marca estar a experimentar novas tecnologias", explicou Navkender Singh, diretor de pesquisa da empresa IDC Índia, responsável por analisar as tendências de compra dos consumidores.

A CES é a maior feira de tecnologia do mundo. Anualmente, milhares de inovações na área da tecnologia são apresentadas ao mundo com o objetivo de revolucionar os mercados e testar os produtos junto dos consumidores.

A CES 2020 arrancou em Las Vegas a 7 de janeiro e termina esta sexta-feira.

