A feira teconológica CES 2020 ainda não tinha começado oficialmente quando a Samsung deu a conhecer ao mundo a sua mais recente conquista no mercado das SmartTV’s, a Q950. Esta televisão, que vem apetrechada com tecnologia QLED e resolução 8K, destaca-se pelo seu ecrã “quase infinito” e chega com a promessa de “uma experiência de visualização mais imersiva”.

Neste novo modelo, a moldura que rodeia o ecrã conta com apenas 2,3 mm de espessura e, segundo a Samsung, quando o espetador se encontra a uma distância de visualização de 4,5 metros a moldura é impercetível.

Além da moldura fina, o televisor conta também com uma espessura lateral apenas 15 mm e um poderoso processador de imagem. Este núcleo de processamento permite não só apresentar conteúdos nativos em ultra-alta definição, mas também utilizar a Inteligência Artificial para melhorar a qualidade das imagens em resoluções mais baixas. O novo aparelho vem também equipado com a tecnologia Adaptive Picture, que adapta a luminosidade da imagem consoante as condições do espaço onde se encontra.

Mas não é tudo, a TV conta com a integração de três assistentes digitais diferentes (Bixby, Alexa e Google Assistant) e, no departamento do som, colunas inteligentes que, através do Object Tracking Sound +, tornam a experiência de som mais imersiva.

A CES é a maior feira de tecnologia do mundo. Anualmente, milhares de inovações na área da tecnologia são apresentadas ao mundo com o objetivo de revolucionar os mercados e testar os produtos junto dos consumidores. A CES 2020 arrancou em Las Vegas a 7 de janeiro e termina esta sexta-feira.