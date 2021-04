O helicóptero ultraligeiro Ingenuity, que chegou a Marte em fevereiro acoplado ao robô Perseverance, sobreviveu à sua primeira noite sozinho no planeta, disse a agência espacial norte-americana (NASA), enfatizando que foi um "grande passo" antes de seu primeiro voo.

O helicóptero ultraligeiro, que parece um grande ‘drone’, soltou-se do Perseverance no sábado, que pousou em Marte em 18 de fevereiro.

Safe and sound on the surface! Our Ingenuity #MarsHelicopter survived the first cold night on its own, a major milestone on the Red Planet, where surface temps can plunge as low as -130° F (-90° C). Its first flight attempt will be no sooner than April 11: https://t.co/pdr8Cssr1R pic.twitter.com/BAQj8KmeRI