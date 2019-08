Pardal Henriques desafiou, esta quarta-feira, em direto para vários meios de comunicação, os responsáveis da ANTRAM a encontrarem-se com representantes dos sindicatos dos motoristas para chegarem a um acordo “com cedências de parte a parte" para que a greve possa cessar.

O advogado reagia às declarações do Governo, com fortes críticas ao eventual alargamento da requisição civil.

Se o Governo continuar com esta opção e não encontrarmos uma solução para o problema, a tendência é piorar. Para terminar com esta greve, para terminar de uma vez por todas com este caos que vai aumentar, porque os postos de gasolina vão começar a ficar secos, eu queria lançar aqui um desafio público, já que estão todos a filmar, ao Dr. André Almeida e à ANTRAM".

Amanhã estarei na DGERT às 15 horas, para que nos sentemos à mesa e encontremos uma proposta que agrade às duas partes, para fazermos terminar isto. Para terminar com esta palhaçada”, desafiou o porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP)

Pardal Henriques afirmou que "mais uma vez os ministros insistem com uma requisição de serviços mínimos ilegal" e que os trabalhadores são obrigados "a trabalhar praticamente com uma arma apontada à cabeça". Disse ainda que "aumentar a requisição civil de uma forma mais abrangente, é acabar completamente com o direito à greve".

Admitiu ainda que os camionistas não vão cumprir serviços mínimos nem a requisição civil, em solidariedade para com os 11 colegas que foram notificados por não terem trabalhado esta terça-feira, frisando que o Governo "conseguiu identificar nestes trabalhadores 14 criminosos".

Temo pelo futuro do direito laboral de todos os portugueses, porque o que está a ser feito é um tubo de ensaio para experimentar aquilo que poderá acontecer com todas as próximas greves", acrescentou.

Dois motoristas terão sido identificados pela PJ por se recusarem a trabalhar

Francisco São Bento, presidente do Sindicato de Matérias Perigosas, contou, em exclusivo à TVI, que dois grevistas terão sido abordados, em Loulé, por dois agentes da PJ, "sem qualquer mandato para esse efeito", pedindo para se identificarem, esta quarta-feira. As autoridades terão dito: "ou pegam nos veículos ou serão presos".

O representante dos motoristas pediu para o caso ser investigado, porque, no seu parecer, pode tratar-se de "sequestro".