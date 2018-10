Novidade no debate na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2019: o ISP da gasolina vai baixar. A garantia foi dada pelo ministro das Finanças, que explicou que será reposto o nível fiscal que vigorava antes do último aumento, em 2016.

A gasolina, com esta redução de três cêntimos, fica exatamente na média europeia. No gasóleo, já estava em linha".

Foi depois de questionado pelo deputado que Mário Centeno explicou que não é no Orçamento do Estado para 2019 que tem de constar a atualização do imposto sobre os combustíveis.

[Essa redução] prevista do ISP na gasolina faz-se por portaria e coloca o ISP na gasolina aos níveis anteriores ao crescimento. Essa atualização é totalmente revertida com esta redução“.

João Almeida, do CDS-PP quis saber depois em quanto é que o ISP iria então ser reduzido, e teve a resposta do ministro de que serão os tais três cêntimos. "Um esforço que o Governo faz", tal como no que toca ao IVA da eletricidade, sublinhou Centeno.

O deputado centrista lembrou que a promessa de baixar o ISP já vinha de muito atrás e não foi cumprida. Só agora é que o ministro das Finanças sinaliza qeue o vai fazer.

O aumento extraordinário sobre o ISP foi decidido em 2016 para cumprir as metas do défice. O Governo vinha prometendo ir atualizando trimestralmente o imposto, mas deixou de o fazer.

O ISP pesa muito no que o consumidor final paga pelos combustíveis. O adicional que era suposto descer com o aumento do valor do petróleo não tem descido. Os combustíveis chegaram, inclusive, ao nível mais alto dos últimos quatro anos nas últimas semanas.

